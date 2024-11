Ab Dienstag, 12. November, finden in der Ortsdurchfahrt Schönenberg-Kübelberg Baugrunderkundungen statt, die bis Freitag, 22. November, andauern werden. Dies teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mit. Die Bohrungen sind zur Erkundung des Straßenaufbaus und Untergrunds notwendig, um die Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen sowie die Sanierung der Fahrbahn vorzubereiten.

In der ersten Woche wird vor allem die K4 in Richtung Schmittweiler von Einschränkungen betroffen sein. Die Arbeiten werden unter einer einseitigen Fahrbahnverengung durchgeführt. Zusätzlich wird die Durchfahrt von der Straße Am Schloßberg zur K4 temporär gesperrt. Am 18. November werden zwischen 9 Uhr und 14 Uhr Erkundungsarbeiten auf der B423 im Bereich des Knotenpunktes Saarbrücker Straße/Herzogstraße/Schmittweilerstraße stattfinden. Die dortige stationäre Ampel wird hierzu außer Betrieb genommen und durch eine temporäre Anlage ersetzt, die den fließenden Verkehr möglichst wenig beeinträchtigen soll. Die Fußgängerführung wird durch die Polizei abgesichert.

Im Zuge der Arbeiten muss auch die Durchfahrt von der Herzogstraße auf die B423 (Saarbrücker Straße) gesperrt werden. Weiter entlang der B423 sind zusätzliche Aufschlusspunkte vorgesehen, die mit einer transportablen Ampel gesichert werden. Dies erfordert eine Sperrung der Durchfahrt von der Straße In der Hohl auf die B423 sowie die temporäre Aufhebung der Einbahnstraßenregelung.