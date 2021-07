Die Ortsdurchfahrt von Eßweiler und die Landesstraße 372 in Richtung Rothselberg werden saniert. Das teilt der Landesbetrieb Mobilität in Kaiserslautern mit. Dazu sind Untersuchungen des Baugrundes erforderlich. Diese würden am Dienstag, 6. Juli, beginnen. Deshalb komme es für etwa zwei Wochen zu einer halbseitigen Sperrung.