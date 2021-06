Der Kultur- und Heimatverein Sand (KuH) hat erfolgreich beim Vereinshelden-Wettbewerb der Stadtwerke Homburg teilgenommen und am Ende des Fan-Votings 500 Euro für die Vereinskasse gewonnen. Das hat der erste Vorsitzende Thorsten Bischoff mitgeteilt. An dem Wettbewerb beteiligten sich 29 Vereine aus der Westpfalz und dem Saarpfalz-Kreis. Mittels eines Online-Votings konnten die Bürgerinnen und Bürger für „ihren“ Lieblingsclub stimmen, die acht Besten kamen dann ins Finale, wo die konkreten Gewinnsummen in einer erneuten Abstimmungsrunde ausgespielt wurden. Am Ende kam der KuH auf einen beachtlichen sechsten Platz und konnte so einen Gewinn von 500 Euro für seine Vereinsarbeit erzielen. Ebenfalls erfolgreich war der KuH bei der gemeinsamen Vereinshilfe-Aktion der Kreditinstitute Kreissparkasse Kusel, Volksbank Glan-Münchweiler und Volksbank Lauterecken. Auch hier bekam der KuH eine Förderung von 500 Euro zugesprochen.