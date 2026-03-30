Das Vereinshaus auf dem Ziegelberg ist wohl bald nicht mehr in den Händen der Sander Vereinsunion. Sie verkauft es an die Gemeinde – aus Mangel an Alternativen.

Mit dem Vereinshaus auf dem Ziegelberg in Sand ( Schönenberg-Kübelberg) verbinden viele Menschen Erinnerungen an Feierlichkeiten – Sänner wie Nicht-Sänner. Nicht nur öffentliche Veranstaltungen wurden dort zuhauf ausgerichtet, auch für Privatfeiern, etwa Geburtstage und Hochzeiten, wurde das Gebäude regelmäßig vermietet. In den vergangenen Jahren ist es im Vereinshaus jedoch ruhiger geworden.

Die Zusammenhänge sind für Außenstehende gar nicht so einfach zu durchblicken: Das Haus gehört der Sander Vereinsunion, die sich 1977 aus zwei Vereinen gegründet hat: dem Tischtennisclub (TTC) und dem nicht mehr aktiven Männergesangverein (MGV). Die Vereinsunion firmiert als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), die beiden genannten Vereine fungieren als Gesellschafter. Das Haus, das die Vereinsunion über viele Jahre mit großen Veranstaltungen – etwa Prunksitzungen und der Kerwe – bespielt hat, steht allerdings auf einem Grundstück der Gemeinde. Und die möchte das Haus nun kaufen, um den ganzen Komplex anschließend zu veräußern.

Brandschutz: Nur noch kleine Treffen möglich

Dies ist der aktuelle Stand in aller Kürze. Thorsten Bischoff, der Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins Sand, abgekürzt: KuH-Verein, könnte Stunden damit füllen, über das Thema zu reden. „Fakt ist, dass keiner froh ist, dass diese Liegenschaft abgegeben wird“, sagt er. Der KuH-Verein ist Mieter des Vereinshauses, das seit 2019 nicht mehr als Versammlungsstätte genutzt werden darf – wegen Brandschutzauflagen, wie Bischoff erklärt. Lediglich kleinere Treffen sind seither möglich: So etwa finden immer noch Tischtennistrainings und -spiele statt, allerdings mit begrenzter Personenanzahl. Das Problem: Das Gebäude kann seit Jahren nicht mehr in dem Sinne genutzt werden, dass es Geld erwirtschaftet. „Und das muss es eigentlich“, sagt Bischoff. Schließlich verursache es ja auch weiterhin Betriebskosten.

Das Gebäude aufzugeben, tut der Vereinsunion richtig weh. Im RHEINPFALZ-Gespräch machen sowohl Bischoff als auch Alexander Altherr, der Vorsitzende des TTC Sand, deutlich, dass sie der Ortsgemeinde mehrere Vorschläge zur Finanzierung einer Brandschutzsanierung am Gebäude vorgelegt hätten. „Aus eigener Kraft hätten wir das nämlich nicht stemmen können“, sagt Bischoff, der zudem auf den begrenzten Handlungsspielraum hinweist. Da das Gebäude auf kommunalem Boden stehe, unterliege es dem Erbbaurecht.

Vereinsunion unterbreitet Lösungsvorschläge

Sowohl einen großen Zuschuss von der Gemeinde direkt an die Vereinsunion als auch die Bemühung um Fördermittel von Land oder Bund habe die Gemeinde jedoch abgelehnt. „Vermeintlich aus Gründen der Gleichbehandlung der Vereine“, gibt Bischoff die Argumentation wieder, die die Vereinsunion nicht gerade teile. Außerdem werde immer wieder auf das geplante Haus am See verwiesen, das den Vereinen zur Verfügung gestellt werden soll, aber noch nicht gebaut ist.

„Man könnte im Gegenzug argumentieren, dass die Situation hier gesondert zu betrachten ist, weil das Gebäude auf einem Grundstück der Gemeinde steht“, sagt Bischoff zum Thema Gleichbehandlung. Zudem gebe es im Kreis Kusel kaum vereinseigene Hallen in dieser Größenordnung. Oft vernachlässigt werde in der Angelegenheit die emotionale Ebene: „Da steckt einfach ziemlich viel drin, was die Menschen in den Vereinen aufgebaut haben: 50 Jahre Herzblut und Leidenschaft.“

Vereinshaus weg, Vereine schuldenfrei?

Mit dem Vorschlag der Vereinsunion, dass diese selbst das Haus an einen Dritten veräußere, habe sich die Gemeinde – wegen der Übertragung des Erbbaurechts – auch nicht anfreunden können. Und auch der Lösungsvorschlag, dass die Kommune das Gebäude übernehme, es unsaniert lasse und den Vereinen bis zur Fertigstellung des Hauses am See zur Verfügung stelle, habe keinen Anklang gefunden. „Im Gegenzug hätte die Vereinsunion als Ausgleich für entstehende Betriebskosten auf die Hälfte des Kaufpreises – entsprechend eines Wertgutachtens – verzichtet“, erklärt Bischoff. Von dieser Lösung hätten auch andere Vereine profitieren sollen – „nicht nur die Vereinsunion“, unterstreicht wiederum Alexander Altherr.

Doch die Gemeinde habe der Vereinsunion schließlich mitgeteilt, zu welcher Lösung sie bereit sei: Sie möchte das Vereinshaus kaufen und damit das Erbbaurecht rückgängig machen. Der Verein habe dann keinen Anspruch mehr auf Nutzung des Gebäudes. „Mit dem Kauf wollen wir die Verbindlichkeiten der Vereinsunion ablösen“, erklärt Ortsbürgermeister Thomas Wolf das Prozedere im RHEINPFALZ-Gespräch. Er sieht darin ein großes Entgegenkommen der Ortsgemeinde. Die Vereine seien danach frei von Schulden. „Und wir reden da über einen sehr hohen Betrag“, sagt Wolf.

Ein Wolf beim Rosenmontagsumzug

Ist der Kauf vollzogen, möchte die Gemeinde die Immobilie veräußern. „Und das müssen wir tun“, betont Wolf. „Die Zahlen sind planungsmäßig schon im Haushalt drin. Alternativ bliebe nur die Erhöhung der Grundsteuer B.“

Aus Gründen der Alternativlosigkeit geht die Vereinsunion den Weg mit, sagen Altherr und Bischoff. Sie lässt das Vereinshaus also schweren Herzens los. Die Vorstände von TTC und MGV müssen noch ihre Unterschriften unter den Vertrag setzen. „Das tun wir auch, es bleibt uns ja nichts anderes übrig“, resümiert Altherr. „Im Prinzip warten wir nur noch auf einen Notartermin.“ Ortsbürgermeister Wolf weiß um die Emotionalität des Themas, sagt er. Auch darum, dass ein Investor das Gebäude sehr wahrscheinlich abreiße. Er habe selbst viele persönliche Erinnerungen an das Vereinshaus auf dem Ziegelberg, wie er betont.

Wenig Verständnis habe er allerdings dafür, wie das Thema beim Rosenmontagsumzug in Kübelberg in Szene gesetzt wurde, sagt der Ortschef. Dort lief in einer Gruppe des KuH-Vereins unter anderem ein als Wolf verkleideter Teilnehmer mit, der eine Abrissbirne schwang. Auf einem Banner war zu lesen, dass das Vereinshaus „zu Grabe getragen“ werde. „Ich habe keine Schulden gemacht und bin nicht Schuld daran, dass das Gebäude wegen Brandschutzmängeln geschlossen wurde“, weist Wolf die Verantwortlichkeit von sich. Thorsten Bischoff zum Thema Umzug: „Dass an Fasching Dinge mal etwas überspitzt aufgegriffen werden, ist nicht unüblich. Den Mitgliedern war es aber wichtig, ihre Sicht der Dinge in der Öffentlichkeit deutlich zu machen.“

Der Weg scheint klar, offene Fragen bleiben

Der KuH-Verein hat sich 2019 gegründet – mit dem Ziel, das Kulturangebot vor Ort zu sichern. „Eine Möglichkeit wäre gewesen, dass KuH als Gesellschafter an die Stelle des MGV tritt“, sagt Bischoff. Das habe sich hinsichtlich der aktuellen Entwicklungen jedoch erledigt. Der Gesangverein habe bereits 2018 seine Auflösung beschlossen, die jedoch erst nach Klärung der Vermögensverhältnisse endgültig vollzogen werden könne, da der Verein Teil der GbR ist. Nach dem Verkauf des Vereinshauses an die Gemeinde ist das also möglich.

Obwohl der KuH-Verein räumlich nach Gries und die Tischtennisspieler laut Altherr in die Integrierte Gesamtschule ausweichen können, bleiben für die Vereinsvertreter offene Fragen: „Noch nicht so richtig geklärt ist insbesondere, was mit dem Inventar des Vereinshauses passiert“, sagt Bischoff. Dort seien neben Erinnerungsstücken wie einer Gründerfahne des MGV unter anderem Grills und Kühlgeräte, außerdem technische Ausstattung für Veranstaltungen gelagert. Nichts, was wenig Platz brauche.