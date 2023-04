Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bis 2033 sollen alle Führerscheine in den EU-Staaten einheitlich sein. In Deutschland regelt ein Stufenplan die Umstellung. Die erste Gruppe ist bereits nächstes Jahr an der Reihe. Bei der Kreisverwaltung Kusel gehen immer mehr Anträge ein.

So langsam heißt es Abschied nehmen: Mit den grauen und rosafarbenen „Lappen“ ist bald Schluss. Bis 19. Januar 2033 müssen alle Führerscheine in den EU-Staaten einheitlich