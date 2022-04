Die erste Waldmohrer Bierwanderung steigt am Sonntag, 1. Mai. Von 11 bis 17 Uhr kann die fünf Kilometer lange Strecke, die dem Beigeordneten Werner Braun zufolge kinderwagenfreundlich und für die ganze Familie geeignet ist, begangen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. An vier Stationen gibt es feste und flüssige Verpflegung: Auf dem Marktplatz bedient der Obst- und Gartenbauverein die Gäste. Die Fischerhütte am Motschweiher ist mit dabei, ebenso der Tennisclub und der VfB an ihren Vereinsheimen.

Durchgeführt wird die Veranstaltung zusammen mit der Homburger Karlsberg-Brauerei, die weniger bekannte Biere aus ihrem Sortiment wie irisches Bier oder französisches Schwarzbier anbieten wird. Bratwurst, Rollbraten, Schnitzelsandwiches bereiten die Vereine vor.

Braun lobt die die Zusammenarbeit. „Es ist ja auch Werbung für die Vereine“, sieht er einen Gewinn für alle gegeben. Ziel sei es, die Bierwanderung im Frühjahr zu etablieren – die Weinwanderung im Herbst sei schließlich seit vielen Jahren fester und beliebter Bestandteil des Jahresprogramms der Stadt.