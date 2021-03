Der etwa 70 Jahre alte Ortsverein Schellweiler des Bauern- und Winzerverband hat sich aufgelöst. Der Verein spendete sein Vereinsvermögen in Höhe von 1000 Euro an die Ortsgemeinde. Der Geldbetrag wird für die Verschönerung des Dorfplatzes verwendet.

Hermann Becker übergab die Spende an Ortsbürgermeister Matthias Doll und Gemeindearbeiter Norman Stephan. Der Verein war in den 1950er Jahren gegründet worden und hatte nach Angaben Beckers in seiner Blütezeit etwa 30 Mitglieder. Da die Anzahl der örtliche Vollerwerbsbetriebe der Landwirtschaft im Laufe der Jahrzehnte zurückgegangen sei, seien auch die Mitglieder weniger geworden.

Im vergangenen Jahr sei sein Vater Ernst Becker gestorben, der mehrere Jahrzehnte das Amt des Rechners ausübte. Somit habe der Verein nur noch aus drei Mitgliedern bestanden. Dies sei der Anlass gewesen, dass der Vorsitzende Karl Müller und Friedel David sich entschlossen, den Verein aufzulösen.

Den nun gespendete Geldbetrag verwendet die Ortsgemeinde laut Ortsbürgermeister Doll, um den Dorfplatz zu begrünen, was in etwa 2000 Euro kostet. Dort mussten kürzlich mehrere Weiden gefällt werden, da sie sie kernfaul geworden waren. Unter Leitung des Beigeordneten Andreas Theobald werden nun mehrere Apfel- und Kastanienbäume sowie Sträucher gepflanzt.