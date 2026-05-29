Wechsel an der Spitze der Rathäuser: Andreas Müller ist als Bürgermeister der VG Lauterecken-Wolfstein verabschiedet worden. Philipp Gruber übernimmt jetzt das Ruder.

Nein, traurig sah Andreas Müller (SPD) am Donnerstagabend wahrlich nicht aus. Vor Beginn seiner letzten Verbandsgemeinderatssitzung schüttelte er auf dem Schulhof der Realschule plus ungezählte Hände, klopfte auf viele Schultern und hatte stets ein freundliches Wort parat. Politische und private Weggefährten waren gekommen, um Müller als Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Lauterecken-Wolfstein zu verabschieden – und seinen Nachfolger Philipp Gruber ( FWG) zu beglückwünschen: Kommunalpolitiker aus der ganzen Pfalz und darüber hinaus, Verwaltungsmitarbeiter, Feuerwehrleute und, und, und. Der RHEINPFALZ sagte Müller, dass er sich auf den nächsten Lebensabschnitt freue; Wehmut spüre er nicht.

Warb darum, dass im VG-Rat weiter konstruktiv für die Sache gestritten wird: Philipp Gruber. Foto: Christian Hamm

Das betonte er anschließend auch in seiner Begrüßung zur Ratssitzung in der Mensa der Schule, die eigentlich nur einen Tagesordnungspunkt hatte: „Ernennung, Vereidigung und Einführung in das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein“. Bevor Müller Philipp Gruber ins Amt einführte, bot er ihm an, zur Verfügung zu stehen, „wenn er Rat und Tat braucht. Wenn nicht, bin ich ruhig“. Im Nu war Gruber vereidigt und die beiden standen Arm in Arm auf der Bühne. Der St. Julianer führt ab Samstag die Verbandsgemeindeverwaltung.

Grubers erster Dank gilt den Mitbewerbern

Gruber dankte zuallererst Isabel Steinhauer-Theis und Christian Sauer, seinen Mitbewerbern um das Bürgermeisteramt: „Das war ein fairer Wahlkampf, der seinesgleichen sucht.“ Es sei anstrengend und intensiv gewesen, habe als Trio aber auch Spaß gemacht. Mit der Ernennung zum Bürgermeister habe Gruber ein lange gestecktes Ziel erreicht. Von Müller sei er seit dem Tag der Wahl eng eingebunden worden, was die Amtsübergabe erleichtert habe. „Die Verbandsgemeinde muss Dienstleister für Gemeinden und Bürger sein“, kündigte Gruber an.

Müller hatte sich Jochen Ehnes als Moderator für seinen Abschiedsabend gewünscht. Ehnes moderiert unter anderem die »Weinprobe unter Tage« im Kalkbergwerk. Foto: Christian Hamm

Im weiteren Teil des Abends, unterhaltsam moderiert von Jochen Ehnes, ließ Müller seine Amtszeit Revue passieren. Er habe in den gut zehneinhalb Jahren, in denen er die Verwaltung zunächst als Beigeordneter, dann als Bürgermeister führte, viele Menschen kennengelernt, darunter auch neue Freunde. Als Erfolge nannte er unter anderem die Einführung der Bürgerbusse, das Medizinische Versorgungszentrum in Wolfstein, neue zertifizierte Wanderwege, mehrere angeschobene und abgeschlossene Bauprojekte, den nahezu kostenfreien Eintritt für Kinder in die Freibäder der VG. „Wir haben als Team viel bewegt“, sagte Müller und wiederholte: „Als Team.“

Mit Blumen bedankte sich Müller bei den Verwaltungsdamen aus seinem Vorzimmer und seinem direkten Umfeld. Foto: Christian Hamm

Müller: „Habe mir nicht nur Freunde gemacht“

Er sei sich bewusst, dass er es nicht allen Bürgern habe rechtmachen können. Mit Geschwindigkeitskontrollen und dem Durchsetzen des Parkverbots auf Bürgersteigen „habe ich mir keine Freunde gemacht. Aber alte Leute und Kinder konnten gefahrlos dort laufen.“ Er habe in seiner Amtszeit stets nach Recht und Gesetz gehandelt.

Müller habe in seiner Amtszeit »verlässlich, lösungsorientiert und mit Augenmaß gehandelt«, sagte Landrat Johannes Huber. Foto: Christian Hamm

Landrat Johannes Huber (CDU) attestierte dem scheidenden Bürgermeister, sich „immer für die Belange der VG eingesetzt“ zu haben. Eines der wichtigsten Ergebnisse seiner Amtszeit sei, dass er die Verwaltungen Lauterecken und Wolfstein nach der Fusion zusammengeführt habe. Müller habe „viele gute Entscheidungen“ getroffen. An Philipp Gruber gerichtet sagte dessen Noch-Chef Huber: „Die Kreisverwaltung verliert ihre eierlegende Wollmilchsau.“ Er hätte ihn gern als Mitarbeiter behalten, freue sich aber auch auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Gruber als Bürgermeister.

Lob von Lütz, warme Worte von Dilly

Für die Beigeordneten der Verbandsgemeinde lobte Inge Lütz (SPD) den scheidenden Verwaltungschef: „Du hast deine soziale Ader immer gezeigt, dich auch für Kinder, ältere Menschen und Behinderte eingesetzt.“ Die Zusammenarbeit sei von Offenheit, Transparenz und Sachlichkeit geprägt gewesen. Zum Abschied gab es von den Beigeordneten für den passionierten Radfahrer Müller einen Fahrradhelm.

»Wir Beigeordneten stehen bereit für eine gute Zusammenarbeit«, sagte Inge Lütz. Foto: Christian Hamm

Als ehemaliger Stadtbürgermeister von Wolfstein sagte Herwart Dilly (FWG), dass der „ehrenvoll ergraute Senior“ viele Projekte angeschoben, zusammengeführt, begleitet und vorangebracht habe. „Du hast nie Politik gemacht, um beliebt zu sein, aber um Dinge richtig zu machen.“ Im Laufe der Zusammenarbeit sei nicht nur der Respekt voreinander gewachsen, sondern auch eine Freundschaft entstanden.

Heitere Einblicke mit Zwischentönen

Heiter, aber mit nachdenklichen Zwischentönen und einer Prise Kritik, wurde es im Vortrag von Büroleiter Christian Sauer und der Personalratsvorsitzenden Svenja Karch. Die beiden gewährten humorvolle Einblicke in eine typische Verwaltungs-Woche unter Bürgermeister Müller. Von der ideengeladenen Rückkehr aus dem Wochenende über eine Fachbereichsleiterkonferenz bis zur Vorbereitung einer Ratssitzung. Sauer sprach für die Verwaltungsmitarbeiter am Ende von einer herausfordernden Zeit mit Müller: „Du hast nicht nur dich selbst nicht geschont.“ An seine Mitarbeiter gerichtet sagte Müller: „Klasse, wie ihr das ausgehalten habt mit mir. Auch das Tempo, mit dem ich mich manchmal selbst überholt habe.“

Gemeinsam mit Büroleiter Christian Sauer gab die Personalratsvorsitzende außerdem noch Einblicke in eine ganz normale Woche mit Andreas Müller. Foto: Christian Hamm

Gesanglich aufgelockert wurde der Abend von Svenja Karch, Karl Metzger und dem Männergesangsverein Kappeln. Anschließend gab es Häppchen auf die Hand, kühle Getränke und angeregte Gespräche auf dem Schulhof.

Hat »Les Champs-Élysées« auf »Ohh, VG L-W« umgedichtet: Svenja Karch. Foto: Christian Hamm