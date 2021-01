Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz bietet im Februar und März telefonische Beratungsgespräche rund um die Themen Bauen und Energie an. Interessierte können Fragen zu den Themen Dämmung, Solaranlagen und effizientes Heizen stellen. Die Beratungsgespräche finden in Waldmohr am Samstag, 6. Februar, 8.30 bis 13.45 Uhr, statt. Auch in Kusel sind Beratungen am Donnerstag, 4. März, von 15 bis 18 Uhr möglich. Die Beratungen finden telefonisch statt. Es wird um vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0800 6075600 gebeten.