Guter Start, schwaches Ende. So lässt sich das Spiel des Handball-Verbandsligisten HWE Waldmohr umschreiben. Mit 21:27 (12:11) unterlag die HWE bei der MSG Illtal II.

10:7 (25.) führte die Mannschaft von Trainer Daniel Thum , ließ sich kurz vor der Halbzeit noch den Ausgleich einschenken, doch Tim Eder konnte mit einem Treffer kurz vor der Pausensirene noch mal auf 12:11 stellen.

Nach der Pause ging die HWE nur noch einmal in Front (13:12, 32.), musste dann stetig einem Rückstand hinterhecheln. Bis zum 18:18 konnte Waldmohr stets wieder ausgleichen, verlor dann den Anschluss. Eine Serie von vier Treffern innerhalb von vier Minuten für die Illtaler brach Waldmohr dann das Genick. Tim Eder verkürzte per Siebenmeter noch auf 20:23 (53.), dann zog Illtal weiter davon. In den letzten fünf Minuten gelang Waldmohr gar kein Treffer mehr.

Am Samstag steigt das Saisonfinale

Bester Torschütze der HWE war Tim Eder (10 Treffer). Außerdem trafen Stefan Marx (4), Kevin König, Alexander Veith, Philipp Gast (je 2) und Thomas Kirsch (1). Nach der achten Pleite kann die HWE noch auf Rang sechs abrutschen. Im letzten Saisonspiel empfängt die HWE am Samstag (17.30 Uhr) den TV Merchweiler.