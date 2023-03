Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Verbandsgemeinderat Oberes Glantal hat Extremismus, Rassismus und Antisemitismus eindringlich verurteilt. Das Gremium reagierte damit auf die Beschädigung von Hinweistafeln und Hakenkreuzschmierereien am Jüdischen Kulturweg bei Steinbach, die Mitte September entdeckt worden waren.

In namentlicher Abstimmung, die CDU, SPD und Grüne beantragt hatten, befürwortete der Verbandsgemeinderat am Dienstag in Nanzdietschweiler einstimmig eine entsprechende Resolution. Verbandsbürgermeister