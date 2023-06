Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Armin Blon, seit 20 Jahren Sprecher der CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat – zunächst Schönenberg-Kübelberg, dann Oberes Glantal –, gibt zum 1. August sein Mandat zurück. Und noch ein weiteres politisches Schwergewicht hat sich aus dem Rat verabschiedet.

Das hat der 57-jährige Bankkaufmann in einer persönlichen Erklärung in der Sitzung am Dienstag mitgeteilt. In seiner kurzen Ansprache mahnte er, noch mehr für das Zusammenwachsen