Das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Steinbach gibt die Verbandsgemeinde Oberes Glantal an die Ortsgemeinde zurück. Die VG will auch drei Waldspielplätze an Ortsgemeinden rückübertragen.

Dies empfahl der VG-Hauptausschuss am Dienstag in Waldmohr. Die Rückübertragung des Gerätehauses soll, so es der Rat beschließt, am Dienstag, 7. Februar, zum symbolischen