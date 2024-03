Wer im Nachhinein versucht, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, handelt alles andere als fair.

„Verantwortung“ – dieses Wort ist in der Sitzung des Verbandsgemeinderats mehr als nur einmal gefallen. Die Prüfungsgesellschaft steht zu ihrer Verantwortung für den Berechnungsfehler, macht aber auch klar: Das neue Entgeltsystem an sich wurde im Rat beschlossen. Und das mit großer Mehrheit. In der Politik gehört es dazu, zu unpopulären Entscheidungen zu stehen. Alle Fraktionen des VG-Rats haben sich auf eben jenes Entgeltsystem verständigt. Es gab zwar durchaus Kritik, jedoch keine einzige Gegenstimme. Dass sich die SPD-Fraktion nun so gegen die Verwaltung stellt, auf ihrer Kritik beharrt und so vehement gegen das System wettert, ist alles andere als fair. Das ist eher Wahlkampf.