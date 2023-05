Meisenheim. Der Bito-Campus in Meisenheim ist im September Austragungsort der Veranstaltung „Proceed – Mittelstand meets Startups“. Dabei stellen Unternehmer ihre Erfolgsrezepte vor, und Gründer haben die Möglichkeit, sich und ihre Ideen zu präsentieren.

Der Bito-Campus in Meisenheim ist ein Ort, an dem Ideen, fernab vom Tagesgeschäft, gebündelt werden. Ein Treffpunkt für Mittelständler, Freiberufler und Gründer zum regelmäßigen Austausch. 2017 eröffnet, sucht der Bito-Campus nach Angaben des Unternehmens, das auch einen Standort in Lauterecken hat, nach Menschen, die besondere Geschäftsideen haben und auf der Suche nach Partnern sind, die dabei helfen, diese Ideen umzusetzen.

Am Freitag, 8. September, ist das denkmalgeschützte Gebäude, das einst als Volksschule und Hotel genutzt wurde, Austragungsort der Veranstaltung „Proceed-Mittelstand meets Startups“. Bei der vierten Auflage teilen nach Angaben Bitos Redner die Erfolgsgeschichten ihrer Unternehmen und liefern Impulse, wie Startup-Konzepte erfolgreich sein können. Erwartet wird unter anderem Serien-Gründer und Tech-Investor Frank Thelen, der bundesweit durch die TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“ bekannt ist.

Zudem wird es einen sogenannten Pitch-Wettbewerb geben. Dabei können Gründer ihre Startup-Ideen dem Publikum vorstellen, um Investoren und potenzielle Partner auf sich aufmerksam zu machen. Eine Jury prämiert die besten Ideen, der Gewinner erhält 3000 Euro. Startups können sich hierfür bis zum 31. Juli per E-Mail an startup@bito-campus.de bewerben.