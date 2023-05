Die Anmeldelisten für den zwölften OIE-Triathlon in Baumholder füllen sich so langsam. Auch das Sorgenkind des Fördervereins Triathlon und Stadtlauf Baumholder, der das Event veranstaltet, der Jugendtriathlon, verbucht schon mehr Anmeldungen als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr.

Das freut das Orga-Team. Vor allem, dass Starter aus Montabaur, Frankfurt oder Pirmasens mit von der Partie sind. Aber: Aus Baumholder oder der näheren Region sind kaum Sportler dabei. Das gilt auch für die Erwachsenen. Für Günther Heinz, den Kopf des Orga-Teams, ist das aber kein Grund zur Sorge: „Die Einheimischen, vor allem die Kinder und Jugendlichen, melden sich oft erst sehr spontan an.“

Sowieso rechnen die Organisatoren mit einer Rekordbeteiligung am Wochenende, 17. und 18. Juni. Denn neben der ersten und zweiten RTV-Liga gehen auch erstmals Triathleten der Regionalliga in Baumholder an den Start. Angeboten werden die Sprint- und die olympische Distanz, Einzel und Team. Anmeldungen sind noch möglich. Weitere Infos unter www.baumholder-triathlon.de.