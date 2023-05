Die Anmeldelisten für den zwölften OIE-Triathlon in Baumholder füllen sich so langsam. Auch das Sorgenkind des Fördervereins Triathlon und Stadtlauf Baumholder, der das Event veranstaltet, der Jugend-Triathlon, verbucht schon mehr Anmeldungen als zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr.

Das freut das Orga-Team. Vor allem, dass Starter aus Montabaur, Frankfurt oder Pirmasens mit von der Partie sind. Aber: Aus Baumholder oder der näheren Region sind kaum Sportler dabei. Das gilt auch für die Erwachsenen. Für Günther Heinz, den Kopf des Orga-Teams, ist das aber kein Grund zur Sorge: „Die Einheimischen, vor allem die Kinder und Jugendlichen, melden sich oft erst sehr spontan an.“

Sowieso rechnen die Organisatoren mir Rekord-Beteiligung am Wochenende, 17. und 18. Juni. Denn neben der ersten und zweiten RTV-Liga gehen auch erstmals Triathleten der Regionalliga in Baumholder an den Start. Angeboten werden die Sprint- und die olympische Distanz, Einzel und Team. Anmeldungen sind noch möglich. Weitere Infos unter www.baumholder-triathlon.de.