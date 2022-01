Anmeldungen für die fünfte Klasse des Veldenz-Gymnasiums in Lauterecken sind zwischen Montag, 31. Januar, und Montag, 14. Februar, unter der Woche jeweils von 8 bis 15 Uhr möglich. Eltern der bisherigen Viertklässler werden gebeten vorab einen Termin mit dem Sekretariat zu vereinbaren unter der Telefonnummer 06382 92300 oder per E-Mail an sekretariat@veldenzgymnasium.de. Mitzubringen sind das letzte Grundschulzeugnis, eine Kopie der Geburtsurkunde oder den Eintrag ins Stammbuch der Familie, die Empfehlung der Grundschule zum weiteren Schulbesuch, zwei aktuelle Passbilder sowie einen Nachweis über die Masern-Schutzimpfung. Weitere Infos sowie das Anmeldeformular sind im Netz zu finden unter www.veldenzgymnasium.de.