Das Veldenz Gymnasium Lauterecken lädt Eltern von Grundschulkindern ein, die Schule genauer kennen zu lernen. Hierzu gibt es Gelegenheit jeweils mittwochs am 28. Oktober, 11. November, 25. November und 9. Dezember immer um 16 Uhr. Treffpunkt ist das Foyer des Gymnasiums. Die aktuellen Hygienebestimmungen müssen beachtet werden.

In persönlichen Gesprächen und bei Führungen in kleiner Gruppe können sich Eltern durch die Schulleitung einen Überblick über die Unterrichtsfächer, Angebote und den Schulalltag am Veldenz Gymnasium machen. Die Leitung der Orientierungsstufe steht für persönliche Beratungsgespräche bereit.

Eine Anmeldung beim Veldenz Gymnasium unter Telefon 06382 92300 wird erbeten. Informationen und ein Video „Rund um die Orientierungsstufe“ gibt es im Internet unter http://www.veldenzgymnasium.de/fuer-viertklaessler/.