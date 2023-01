Für das kommende Schuljahr 2023/2024 können Kinder, die derzeit die vierte Klasse besuchen, bald am Veldenz-Gymnasium angemeldet werden: von Montag, 30. Januar, bis Freitag, 3. Februar, jeweils von 8 bis 15.30 Uhr. Eltern sollen vor der Anmeldung einen Termin mit dem Sekretariat unter Telefon 06382 92300 oder per Mail an sekretariat@veldenzgymnasium.de vereinbaren. Die zur Anmeldung benötigten Unterlagen und Modalitäten können unter www.veldenzgymnasium.de abgerufen werden.