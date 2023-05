Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachbarn von Günther Veit in Ruthweiler konnten sich am Samstag an kostenloser Unterhaltung erfreuen. Veit gab mit vier Freunden drei Stunden auf seinem Balkon ein Konzert. Der Gastgeber hatte die Musikerkollegen als Dankeschön für ihr Mitwirken bei der Aufnahme eines Tonträgers eingeladen.

Ehe sich die Musiker auf dem Balkon zusammenfanden, gab es ein großes gemeinsames Abendessen „in der Toskana des Landkreises“, wie Veit seine Heimat scherzhaft bezeichnete. Obwohl