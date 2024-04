Wie sehr die Störche den Herschweiler-Pettersheimern am Herzen hängen, ist bemerkenswert. Und setzt ein starkes Zeichen für den Tierschutz.

Dass das Storchennest in der Herschweiler-Pettersheimer Kirchenstraße einfach so verschwindet, konnten und wollten die Anwohner nicht akzeptieren. Zu wichtig sind den Menschen die schwarz-weißen Großvögel in ihrer direkten Nachbarschaft. Es ist klar: Die Störche gehören zur Gemeinde – und das soll auch so bleiben.

Das Gemeinschaftsgefühl war greifbar, als die Anwohner am Donnerstagvormittag gespannt die Montage der Plattform auf dem Strommast verfolgten. Kurzerhand wurden mehrere Kaffeekannen, Tassen und etwas Gebäck organisiert. Es entstand ein spontanes Nachbarschaftsfest für die Störche.

Der Einsatz und die Vehemenz der Nachbarn und Tierschützer sorgte sogar für ein Umdenken bei den Pfalzwerken. Dort will man das Thema Störche künftig sensibler und vorausschauender angehen – ein bemerkenswerter Verdienst für den Tierschutz im Landkreis Kusel und in der ganzen Pfalz.