Am Pfingstsamstag, 23. Mai kommt Vanja Sky, eine Rock- und Bluesmusikerin aus Kroatien nach Offenbach-Hundheim. Der Vorverkauf läuft, es gibt auch Karten an der Abendkasse.

Veranstalter Roland Schatto setzt bei seinen Konzerten in der Offenbacher Abteikirche auf Singer-Songwriter. Der Manager der jungen Künstlerin selbst wandte sich an Schatto, denn die besondere Atmosphäre in der Abteikirche mache mittlerweile unter den Künstlern die Runde. Der Veranstalter recherchierte etwas im Internet, war begeistert und hat die Musikerin engagiert.

Vanja Sky, die mit ihrer „Reborn“ Tour gastiert, zähle zu einer der spannendsten neuen Stimmen der europäischen Rock- und Blues-Szene, die zudem eine starke Bühnenpräsenz auszeichne. Sie verbinde Vintage-Rock mit kraftvollem Blues, das Repertoire reiche von mitreißend bis gefühlvoll. Der Veranstalter erwartet einen Abend voller Leidenschaft, Hingabe und zugleich tanzbarer Musik. „Tanzen ist auch in der Kirche erlaubt“, sagt Schatto ausdrücklich, denn er habe schon festgestellt, dass manche Besucher im historischen Gotteshaus gehemmt seien, aber Spaß haben sei nicht verboten.

Der Kartenvorverlauf für das Konzert mit Vanja Sky am 23. Mai, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) läuft noch. Tickets gibt es bei Provinzial in Offenbach-Hundheim, im Schuhhaus Walter in Meisenheim, bei der Württembergischen in Altenglan sowie über Eventim.