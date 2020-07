Auf dem Spielplatz in der Kreimbach-Kaulbacher Bahnhofstraße haben Jugendliche in der Nacht auf Sonntag, 19. Juli, Pflastersteine aus dem Boden gerissen und in die Lauter geworfen. Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen zwischen Mitternacht und 3 Uhr Stimmen vom Spielplatz gehört. Dort hatten sich die Jugendlichen wohl getroffen und randaliert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter 06382 9110 zu melden.