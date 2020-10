Wie der Polizei jetzt erst mitgeteilt wurde, haben bislang unbekannte Täter am Wochenende vom 18. bis zum 20. September am Spielplatz am Dorfweiher ihr Unwesen getrieben. Nach Angaben der Ordnungshüter beschädigten sie ein Spielgerät – ein Kletterseil an einem Metallschiff wurde angeschnitten und musste durch die Ortsgemeinde ersetzt werden. Den Schaden, den letztendlich die Allgemeinheit tragen müsse, beziffert die Polizei auf etwa 200 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.