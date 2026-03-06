Die Dörrberghütte bei Waldmohr ist am Wochenende mit Graffitis beschmiert worden. Wie die Polizei mitteilt, ist eine Seitenwand der Grillhütte mit Farbe besprüht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung aufgenommen. Die Beamten gehen derzeit davon aus, dass die Täter zwischen Samstag, 28. Februar, 10 Uhr, und Montag, 2. März, 10 Uhr, die Graffitis aufgesprüht haben. Hinweise werden unter 0631 369-14799 oder -14499 entgegengenommen.