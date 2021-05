Bislang unbekannte Täter haben in Rehborn (Landkreis Bad Kreuznach) ein Auto demoliert. Die Polizei Lauterecken hofft nun auf Hinweise.

Wie die Polizei erst am Sonntag mitteilte, war der Mercedes in der Rehborner Obergasse abgestellt, als der Halter am Freitag den Schaden bemerkte. Unbekannte hatten in der Nacht vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt. Auch war der Außenspiegel in Mitleidenschaft gezogen, der Kofferraum wies eine Delle auf. Die Polizei Lauterecken bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in der Obergasse. Den Tatzeitraum grenzen die Ermittler auf Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 21 Uhr, bis zum folgenden Freitag um 11 Uhr ein.