Im Zeitraum vom Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 10 Uhr, haben Unbekannte an einem Mehrfamilienhaus in der Kuseler Straße in Thallichtenberg die Eingangstür sowie die Tür im hinteren Bereich beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine im Boden verschraubte Beleuchtungseinrichtung entwendet. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 06381 919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.