Gut vier Jahrzehnte lang hat Ute Lauer die Politik im Landkreis Kusel mitgeprägt – fünf davon als Kreisbeigeordnete. Sie war 1999 die erste Frau im Kreisvorstand und scheidet nach sieben Legislaturperioden aus dem Kreistag aus. Die Sozialdemokratin erinnert sich gern an die Zeit voller Begegnungen zurück und hofft, dass Frauen künftig mehr politische Verantwortung übernehmen.

Wenn Ute Lauer in ihrem Wohnhaus in St. Julian durch die rote Mappe voller Erinnerungen blättert, leuchten ihre Augen. Sie habe sich stets mit Herzblut engagiert, ob in der Lokalpolitik,