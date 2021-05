Die Landkreise Kusel und Kaiserslautern erhalten Unterstützung für ihre Initiative, die in ihrem Gebiet wohnenden US-Amerikaner bei der Inzidenzberechnung mit einfließen zu lassen. Der Landrat des benachbarten Landkreises Birkenfeld, Matthias Schneider, hat nun ebenfalls an Gesundheitsminister Jens Spahn geschrieben und gegen die derzeitige Handhabung protestiert, die zwar die Neuinfektionen unter den US-Amerikanern berücksichtigt, nicht aber ihre Anzahl bei der Wohnbevölkerung.

Zudem wird der Birkenfelder Kreistag sich am Montag in seiner Sitzung in Idar-Oberstein mit dem Thema befassen und eine Resolution beschließen. Dafür sind eigens andere Punkte von der Tagesordnung genommen worden. Der Landkreis Birkenfeld ist vor allem wegen der großen US-Garnison in Baumholder von dem Thema betroffen, wegen dem Unternehmer aus dem Landkreis Kaiserslautern Verfassungsbeschwerde eingereicht haben. Diese Beschwerde wird von den beiden Landräten Otto Rubly (Kusel) und Ralf Leßmeister (Kaiserslautern) ausdrücklich unterstützt.