Windkraft gilt als Energie der Zukunft. Der Bau von Windrädern erlaubt aber auch einen Blick in die Vergangenheit. So war es auch in Einöllen und Bedesbach. Der Paläontologe Thomas Schindler spricht von der Möglichkeit, die Erdgeschichte der heutigen Nordpfalz neu zu beschreiben.

„Zum ersten Mal war für uns dort eine Flächengrabung in diesen Schichten des Rotliegend möglich“, sagt der Paläontologe Thomas Schindler über die Arbeit, die fünf