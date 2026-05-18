Ein vielfältiges Ferienprogramm zum Thema „Natur rund um Burg Lichtenberg“ für Kinder ab fünf Jahren bietet das Urweltmuseum Geoskop in den Sommerferien an: „Geheime Welt unter unseren Füßen“ (Montag, 29. Juni, und Donnerstag, 16. Juli); „Rund um den Burgberg“ (Dienstag, 30. Juni, und Mittwoch, 22. Juli); „Trockenfilzen Saurier“ (Mittwoch, 1. Juli, und Dienstag, 21. Juli); „Fossilien“ (Donnerstag, 2. Juli); „Geheimnisvolle Tierspuren“ (Freitag, 3. Juli, und Montag, 20. Juli); „Wildbienen“ (Montag, 6. Juli, und Mittwoch, 15. Juli); „Ohne Moos nix los“ (Dienstag, 7. Juli); „Spinnen“ (Mittwoch, 8. Juli, und Freitag, 24. Juli); „Sherlock Holz“ (Donnerstag, 9. Juli); „Blütenmagie“ (Freitag, 10. Juli, und Freitag, 17. Juli); „Wasserspeicher Wald“ (Montag, 13. Juli); „Waldameisen“ (Donnerstag, 23. Juli).

Ausführliche Informationen zu den einzelnen Programmpunkten gibt es auf www.urweltmuseum-geoskop.de. Die Tagesprogramme der Forschungswerkstatt finden im Urweltmuseum Geoskop statt und laufen täglich von 10 bis 15 Uhr. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person, Rucksackverpflegung für die Mittagspause und wetterfeste Kleidung sollten laut Veranstaltern mitgebracht werden. Anmeldungen sind ab 26. Mai unter 06381 993450 möglich.