Bis zu den Herbstferien dauert es zwar noch ein bisschen, aber wer im Oktober was erleben will, sollte sich jetzt schon kümmern. Für die Herbstferien bietet beispielsweise das Urweltmuseum Geoskop wieder ein Programm an.

Am Montag, 14. Oktober, beginnt das Ferienprogramm beim Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg mit dem Paläontologie-Workshop „Fossilien“. Paläontologie ist eine Wissenschaft, die sich mit der Tier- und Pflanzenwelt und dem Leben in der Vorzeit beschäftigt – und dazu Gesteinen aus vergangenen Erdzeitaltern nutzt. Die Teilnehmer im Geoskop werden an echten Fossilien zu Detektiven vergangener Zeitalter und stellen für sich selbst ein Fossil her. Auch am 18., 21. und 25. Oktober wird dieser Workshop angeboten.

In „Heimatkunde“ (Dienstag, 15. Oktober) werden die Sagen und Mythen der Burg sowie ihre Geschichte erforscht. „Rund um den Burgberg“ geht’s am Mittwoch, 16. Oktober, auf die Suche nach den Bewohnern der Lichtenburg. Die Vielfalt der Pflanzen und Tiere in den verschiedenen Baumschichten erforscht „Stockwerke des Waldes“ am Donnerstag, 17. Oktober. Bei „Tiere im Winter“ geht es um die faszinierenden Überlebensstrategien der Tiere in der kalten Jahreszeit (Dienstag, 22. Oktober). Leise und konzentriert geht es um die oft unbeachteten Eindrücke und Geräusche in der Natur bei „Natur mit allen Sinnen“ (Mittwoch, 23. Oktober). Beim „Kunterbunten Herbst“ am Donnerstag, 24. Oktober, wird es kreativ: Die goldene Herbstzeit steht im Mittelpunkt und mit ihr all die Tieren, Pflanzen und Früchte, welche die Kinder auf den Wiesen und in den Wäldern rund um Burg Lichtenberg entdecken können.

Die Tagesprogramme der Forschungswerkstatt laufen täglich von 10 bis 15 Uhr. Die Kosten betragen zehn Euro pro Person und Tag, Rucksackverpflegung für die Mittagspause und wetterfeste Kleidung sollten mitgebracht werden. Anmeldungen sind telefonisch unter 06381 993450 möglich. Weitere Infos zu den einzelnen Programmpunkten gibt es beim Museum.