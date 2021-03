Das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg bleibt bis einschließlich 15. April geschlossen. Dies teilte die Museumsleitung am Dienstagnachmittag mit. Die Wiedereröffnung war bereits mehrfach verschoben worden: Zunächst sollte am 15. März geöffnet werden, dann war es der 20., dann wurde auf den 24. März gesetzt. Die Verschiebungen hängen mit der Sonderausstellung „Spinnen“ zusammen. Die Schau ist vorbereitet, nur die Tiere fehlen noch. Diese müssten, wären sie eingezogen, regelmäßig versorgt werden – was mit großen Schwierigkeiten verbunden wäre, wenn das Museum jetzt zwar öffnen, aber möglicherweise doch bald wieder schließen müsste, heißt es.