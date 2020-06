Die für Freitag, 19. Juni, geplante Wiedereröffnung des Urweltmuseums Geoskop auf Burg Lichtenberg verschiebt sich. Laut Museumsleitung hat sich die Lieferung der vorgeschriebenen Schutzscheibe für den Kassen- und Shopbereich um einige Tage verzögert. Nun planen die Verantwortlichen, das Haus in der kommenden Woche zu öffnen. Ab dann sollen in der Dauerausstellung auch einige in den vergangenen Jahren im Kuseler Land geborgene Fossilien gezeigt werden.