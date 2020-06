Das Urweltmuseum Geoskop auf Burg Lichtenberg öffnet frühestens am 19. Juni wieder. Dies teilte Museumsleiter Sebastian Voigt auf Anfrage mit. Der Termin ist jedoch noch nicht sicher, weil die Umsetzung der coronabedingten Hygienemaßnahmen noch läuft. Noch fehle der Spuckschutz, der den gesamten Kassen-, Info- und Shopbereich umhüllen wird. Die Sonderanfertigung wird laut Voigt von der Firma Minitec in Schönenberg-Kübelberg geliefert. Um die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen finanziell stemmen zu können, hatte das Museum in der ersten Maiwoche Geld aus dem Sofortprogramm des Bundes für Schutzmaßnahmen beantragt. Dieses richtet sich an kleine und mittlere Museen. Laut Voigt signalisierte der Bund aber erst Ende der ersten Juniwoche grünes Licht, weshalb sich die Auftragsvergabe für den Spuckschutz verzögert habe – alles, was vor einer Zusage gekauft wird, kann nicht mehr gefördert werden. Veranstaltungen sind im Urweltmuseum bis auf Weiteres ausgesetzt. Das Haupthaus des Urweltmuseums, das Pfalzmuseum für Naturkunde/Pollichia Museum in Bad Dürkheim, öffnet am 11. Juni wieder.