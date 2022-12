Anhand eines Falles aus dem Landkreis Kusel hat das Verwaltungsgericht in Neustadt an der Weinstraße klargestellt: Müllautos müssen nicht rückwärts bis zum Haus fahren. Bei schwierigem Zuweg müssen die Bewohner ihren Abfall andernorts bereitstellen.

Wie das Gericht mitteilt, hatten die Kläger bis Anfang 2019 ihren Abfall direkt am Haus zur Müllabfuhr bereitgestellt. Das Müllauto fuhr über einen schmalen Zufahrtsweg ohne Wendemöglichkeit rückwärts an. Mit Berufung auf die Unfallverhütungsvorschriften lehnte das Abfuhrunternehmen das dann aber ab. Die Kreisverwaltung erließ eine Anordnung an die Kläger, ihre Mülltonnen und -säcke 50 Meter entfernt an der Einmündung zum Zufahrtsweg bereitzustellen.

Dagegen wehrten sich die Kläger erfolglos in Eilrechtsschutzverfahren beim Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht sowie in einem Widerspruchsverfahren, danach erhoben sie Anklage, informiert das Neustadter Gericht. Die Begründung: Ihre Nachbarin dulde ein Wenden der Müllabfuhrfahrzeuge auf einer Parkplatzfläche, im Übrigen fahre das Sammelunternehmen anderswo auch Grundstücke rückwärts an.

Belastung für Kläger weniger schwerwiegend

Im Urteil vom 15. Dezember, gegen das innerhalb eines Monats Berufung beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden kann, hielt die vierte Kammer des Neustadter Verwaltungsgerichts laut Mitteilung an der Auffassung aus dem Eilverfahren fest: Das Sammelunternehmen könne nicht verpflichtet werden, gegen die einzuhaltenden Vorschriften zur Unfallverhütung zu verstoßen. Es sei nicht erkennbar, ob die Wendemöglichkeit wirklich geeignet sei.

Die Firma könne nur selbst entscheiden, welche Haftungsrisiken etwa beim Rückwärtsfahren eingegangen werden. Das gelte umso mehr, da in diesem Fall ein Rückwärtsein- oder -ausfahren auf eine stark befahrene Durchgangsstraße mit erhöhtem Unfallrisiko erfolgen müsse. Um dies zu vermeiden, sei die Belastung für die Kläger, ihre Abfallbehältnisse 50 Meter entfernt zur Abholung bereitzustellen, vergleichsweise weniger schwerwiegend.