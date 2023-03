Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit knapp acht Monaten sitzt er schon in einer Zelle. Und hinter Gittern wird er bleiben müssen: Mit dreieinhalb Jahren Freiheitsentzug büßt ein 35 Jahre alter Mann dafür, dass er nach Überzeugung einer Großen Strafkammer am Kaiserslauterer Landgericht Ende Februar in Rammelsbach eine Frau vergewaltigt hat.

Schon das „letzte Wort“ des Angeklagten war recht ausufernd geraten. Der 35-Jährige nutzte die Gelegenheit, um noch einmal ausführlich seine Version der Geschichte