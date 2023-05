Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Körperverletzung verurteilte die Erste Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken am Donnerstag einen 23-Jährigen aus Kaiserslautern zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren. Die Strafe wurde zur Bewährung auf drei Jahre ausgesetzt.

Laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ereignete sich die Tat im Oktober 2018 in der Wohnung der damals 16-jährigen Geschädigten in Kusel. In ihrer Vernehmung hatte sie angegeben,