Der Mediziner Kurt Gassert ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Wie Wolfgang Fischer, Chefarzt am Westpfalz-Klinikum, bestätigte, starb Gassert am Dienstag, 11. Mai, im Kuseler Krankenhaus. Er hinterlässt vier Kinder und sieben Enkel. Er galt als eine Art Vater der Urologie in Kusel.

Gassert stammte aus Ruthweiler und studierte Medizin in Homburg. An der dortigen Klinik war er Oberarzt in der Urologie. 1979 eröffnete er seine urologische Praxis in Kusel. Von 1987 bis 2010 führte er zusätzlich die urologische Belegabteilung am heutigen Westpfalz-Klinikum.

In seiner Praxis war Gassert bis 2012 tätig. Seither wird die Praxis von Tochter Christine Gassert, ihrem Ehemann Dirk Drumm sowie Stefan Leibrock geführt. „Kurt Gassert wurde von Kollegen, Mitarbeitern und Patienten sehr geschätzt“, weiß Fischer. Sportlich war der Urologe, der zuletzt Blaubach wohnte, im Kuseler Tennisclub aktiv.