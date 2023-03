Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die frühere Gaststätte steht jetzt Feriengästen offen. Moritz Carlowitz ist fertig mit der Sanierung und schaut in einen gut gefüllten Buchungskalender. Was aber bewegt einen Frankfurter, in Frohnhofen ein altes Haus zum Feriendomizil umzubauen? Und woher rührt der außergewöhnliche Name?

Der Frankfurter Moritz Carlowitz hat sein Ferienhaus „Marie-Eisen“ in Frohnhofen eröffnet. Das geschichtsträchtige Anwesen hat der Messebauer überwiegend