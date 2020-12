Seit Montag, 15.33 Uhr, darf sich Waldmohr Stadt nennen. Genau in diesem Moment überreichte Innenminister Lewentz dem nunmehrigen Stadtbürgermeister Jürgen schneider die Urkunde. Neue Ortsschilder soll es vorerst aber nicht geben.

Ein großes Bürgerfest hätte es werden sollen. Eine fröhliche Feier der Menschen, die mit einem Schlag von Dorfbewohnern zu Städtern mutiert sind. Doch Corona hatte etwas gegen diese Pläne. Statt großer Feier gab’s nur einen Festakt mit exakt zwölf geladenen Gästen im Bürgerhaus. Doch Stadtbürgermeister Schneider beruhigte: Die Feier werde auf jeden Fall nachgeholt; vielleicht schon zum Marktplatzfest im Juni, spätestens aber zum Jahrestag in genau zwölf Monaten.

Schneider sowie seinen Beigeordneten Charlotte Jentsch und Werner Braun war die Freude darüber anzusehen. Vor einem Jahr als Überraschungscoup gestartet, von dem außerhalb der Ortsspitze kaum jemand etwas mitbekommen hat, war die Verleihung der Stadtrechte nun die Vollendung dessen, was über sehr lange Zeit gewachsen war. Denn vom Dorf zur Stadt zu werden, dafür bedürfe es jahrzehntelanger Arbeit, sagte Lewentz. Und: Stadtrechte würden nur selten verliehen. Waldmohr sei die erst 53. Stadt in Rheinland-Pfalz. Er selbst habe zuletzt vor dreieinhalb Jahren einem Ort die Stadtrechte verliehen.

Bedeutender Gewerbestandort

Auch Landrat Otto Rubly hatte in der Statistik gekramt. Seit dem Jahr 2000 seien bundesweit nur 53 Kommunen die Stadtrechte verliehen worden. Das zeige die Besonderheit dieses Tages. Er wie auch Verbandsbürgermeister Christoph Lothschütz zählten all die Punkte auf, die die beteiligten Behörden und den Ministerrat einstimmig (Lewentz) dem Antrag auf Verleihung der Stadtrechte hätten zustimmen lassen. Waldmohr sei eine prosperierende Gemeinde mit inzwischen 5400 Einwohnern, sei ein bedeutender Gewerbestandort, habe eine sehr gute Infrastruktur und biete, nicht zuletzt wegen des geplanten Neubaugebiets mit über 100 Plätzen Perspektiven für eine weiterhin gute Entwicklung.

Was Waldmohr vorerst nicht haben wird, sind Ortsschilder mit dem Aufdruck „Stadt Waldmohr“. Damit lasse man sich Zeit. Zudem seien Ortsschilder nicht Sache der Stadt. Was Waldmohr hingegen hat: ein nagelneues Goldenes Buch, das an diesem Nachmittag eingeweiht wurde. Das alte der Ortsgemeinde sei gerade voll gewesen. Welch ein Glück am Glückstag.