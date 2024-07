Die Gewitterfront am Wochenende ist – größtenteils – am Landkreis Kusel vorbeigezogen. Wie Stefan Reichhart, der stellvertretende Brand- und Katastrophenschutzinspekteur, berichtet, hatte die Feuerwehr allerdings zahlreiche Vorkehrungen getroffen.

Bereits Mitte vergangener Woche hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Warnmeldungen zu einem bevorstehenden großen Unwetter am Wochenende ausgegeben. Deshalb wurden die Katastrophenschutz-Führungskräfte des Landkreises Kusel durch die zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) informiert und über Ergebnisse aus Online-Konferenzen mit dem DWD und dem Feuerwehrlagezentrum bei der ADD unterrichtet. Alle Meldungen verhießen nichts Gutes. So wurden von Frankreich über das Saarland hereinziehende Unwetter mit Starkregen und Niederschlägen von 100 Litern auf den Quadratmeter und Stunde sowie Böen in Orkanstärke gemeldet – auch mit Tornados musste örtlich gerechnet werden. Die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr reagierte und setzte gleich mehrere Meldungen über die gängigen Smartphone-Apps Nina und Katwarn ab.

Wie Reichhart weiter schildert, hatte sich die Feuerwehr im Oberen Glantal auf eine unangenehme Nacht eingestellt und vorsorglich Kräfte der Führungsstaffel abgefragt. Der Lageraum im Feuerwehrhaus Schönenberg-Kübelberg wurde vorbereitet, so dass kurzfristig eine Besetzung möglich gewesen wäre.

„Blitzgefecht, das man so nur selten gesehen hat“

„Tatsächlich gab es über dem Saarland ein Gewitter mit einem Blitzgefecht, das man bisher nur selten gesehen hat“, so Reichhart. Der Landkreis Kusel sei weitestgehend verschont geblieben. Gegen 22 Uhr habe zunächst mit leichtem Regen ein Gewitter über dem südlichen Landkreis losgelegt. Zeitweise setzte starker Regen ein, „im Großen und Ganzen war das Unwetterphänomen aber glücklicherweise unspektakulär“, resümiert Reichhart.

Am Sonntag hatte Stefan Reichhart, der als stellvertretender Brand- und Katastrophenschutzinspekteur für die Pressearbeit zuständig ist, bei den Wehrleitungen des Landkreises Kusel die Geschehnisse der Unwetternacht abgefragt: Jeweils einen unwetterbedingten Einsatz verzeichneten die Feuerwehr Waldmohr mit einem umgestürzten Baum auf der L354 hinter der Waldziegelhütte sowie die Feuerwehr Kusel, die einen umgestürzten Baum in Höhe des Siebenpfeiffer-Gymnasiums beseitigen musste. Die Feuerwehren im nördlichen Landkreis um die Städte Lauterecken und Wolfstein blieben gänzlich von Einsätzen verschont.