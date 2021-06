Wegen plötzlichen Starkregens und schlechter Straßenverhältnisse hat eine 38-Jährige am Freitagmittag in der Schloßhübelstraße in Welchweiler die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren. Wie die Polizei mitteilt, stürzte sie und wurde zur Behandlung ihrer Schürfwunden an Ellenbogen, Bein und Handinnenflächen ins Krankenhaus gebracht. Das konnte sie nach der Behandlung wieder verlassen.