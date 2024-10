Die Stimmung in der Kreisstadt hat vor einem Jahr angesichts gestiegener Flüchtlingszahlen in der AfA gewaltig gebrodelt. Ein Ergebnis aus Gesprächen mit dem Land war, dass Mainz die Förderung eines Streetworkers in Aussicht gestellt hat. Gefördert wird die Stelle bis Jahresende, wie es danach weiter geht, ist noch ungewiss – sehr zum Unmut einiger Stadtratsmitglieder.

Einen Streetworker für wenige Wochen einzustellen – das ergebe nun mal wirklich keinen Sinn, sagte der erste Beigeordnete Ulrich Ernst ( CDU) in der Kuseler Stadtratssitzung Ende vergangener Woche. Diesen Standpunkt habe er zuletzt bei einem „runden Tisch“ in der AfA vor Landesvertretern beziehungsweise Vertretern der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) thematisiert.

Ausgangspunkt ist folgender, wie Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU) in der Sitzung kurz umriss: Das Land hat eine Förderung der Stelle eines Streetworkers, die bis vor Kurzem ausgeschrieben war, bis Ende 2024 zugesagt. Ob die Stelle zum neuen Jahr weiter gefördert wird, dazu gibt es zur Zeit noch keine Zusage seitens des Landes. Das Bewerbungsverfahren für die Stelle selbst ist aber noch gar nicht abgeschlossen. Heißt im Klartext: Der Streetworker hat seine Arbeit noch gar nicht aufgenommen, die Stelle ist bislang nicht besetzt. Und im schlimmsten Fall hat sich die Sache mit Ablauf des Dezembers auch schon wieder erledigt.