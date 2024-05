Auf ihrer Tournee mit Gastspielen in Freiburg, Berlin, Frankfurt und im Ausland machte die Alternative-Countryband Club of Problems am Samstagabend im Kuseler Kinett Station.

Das Quartett Club of Problems mit Frontmann Dominik Boll (Gesang, Gitarre), Jeremy Dhome (Schlagzeug), David Kurz (Bass und Gesang) und Tom Selzer (Synthesizer, Gitarre, Gesang), das erst im vergangenen Jahr gegründet wurde, stellte in Kusel hauptsächlich die elf Songs seines erst vor wenigen Tagen als Vinyl-Scheibe herausgebrachten Debütalbums vor. Die Lieder, etwa „Walking The Road“ und „Dinosaur“, handeln nach eigener Aussage hauptsächlich vom Motiv des Unterwegs. Doch ehe die Musiker aus Freiburg und Karlsruhe an der Reihe waren, gehörte Kuselit die Bühne – eigentlich eine dreiköpfige Band, allerdings waren zwei Mitglieder verhindert. Daher stand Andreas Becker allein auf der Bühne und bot als Solist die Lieder in kürzerer Fassung dar. Vom Publikum gab es dafür viel Anerkennung, auf eine geforderte Zugabe musste jedoch verzichtet werden. „Die gibt es beim nächsten Mal“, versicherte Becker.