Wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen sind in Kusel eher dünn gesät. In Dienstleistungen, Einzelhandel, Handwerk und Verwaltung finden sich die meisten Arbeitsplätze. Ein neues Unternehmerzentrum soll nun neue Arbeitsformen für Gründer bieten.

Industriestraße 13. So lautet die Adresse für das Unternehmerzentrum Remigiusland, das am Freitag in der Kreisstadt gestartet ist. In dem ehemaligen Fachmarkt Elektro Rech, der mittlerweile