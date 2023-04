Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Prozess um die Polizistenmorde hat es am Dienstag erneut eine Überraschung gegeben. Mitten in der Zeugenvernehmung brach der Hauptangeklagte sein bisheriges Schweigen und sagte zwei Stunden am Stück aus. Dabei weinte, schluchzte, flüsterte und schrie er.

Bei der Beschreibung des Tatablaufs blieb er im Wesentlichen bei der Version, die sein Anwalt beim Prozessauftakt vorgelesen hatte. Aber er schilderte sein Vorleben,