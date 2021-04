Eine 32-Jährige ist der Polizei am Donnerstagnachmittag aufgefallen, weil sie mit ihrem Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass sie Drogen konsumiert hatte. Auch fanden die Beamten bei ihr eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, die sichergestellt wurden. Der Frau wurde eine Blutprobe genommen und ein Strafverfahren eingeleitet.