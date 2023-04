In der aktuellen Ausstellung des Kuseler Kunstkreises präsentiert Carmen Helfenstein aus Fockenberg-Limbach ihre Werke im Foyer des Kuseler Westpfalz-Klinikums.

Die Ausstellung trägt den Titel „Steinzeit“. Die Künstlerin gehört seit mehreren Jahren dem Kuseler Kunstkreis an. Ihre Hobbys sind Zeichnen, Fotografieren, Singen und Renovieren. „Bleistiftzeichnungen mache ich schon seit meiner Kindheit. Wenn ich etwas Schönes sehe, zeichne ich es, verändere manchmal Vorder- und Hintergrund bis mir mein Bild gefällt. Landschaften und Steine haben es mir angetan.“ In der Ausstellung „Steinzeit“ sind viele Impressionen der Burg Lichtenberg zu sehen. Ihre Bilder können im Kuseler Krankenhaus in den Monaten April und Mai betrachtet und auch gekauft werden.